Al voto una mozione per chiedere a Governo e Regioni i fondi per i bacini d'invaso

Lunedì prossimo il Consiglio Comunale di Montegrotto Terme voterà una mozione, che chiederà al Governo e alla Regione dei Veneto di trovare con urgenza i 36,5 milioni di euro necessari per costruire i bacini multi- obiettivo già progettati per mettere al sicuro il territorio termale. «La costruzione dei bacini di invaso per difendere il territorio delle terme euganee non sono più rinviabili. È chiaro ai cittadini che nei giorni scorsi hanno avuto disagi pesantissimi ed è chiaro agli amministratori locali che si trovano a gestire ormai con regolarità situazioni di gravità eccezionale», sottolineano dall'amministrazione comunale.

«Solo dall’inizio di quest’anno - afferma l’assessore alla Programmazione urbanistica - sono tre gli eccezionali eventi atmosferici hanno colpito i i comuni del bacino dei colli Euganei, uno a febbraio e due a maggio. I cambiamenti climatici e le conseguenti improvvise bombe d'acque mettono in crisi il sistema idrico sia principale che della rete minore provocando danni, disagi alla popolazione alle attività economiche e alle strutture alberghiere, e continuo impiego di uomini, mezzi e risorse pubbliche per fronteggiare l’emergenza».

«L’amministrazione comunale - afferma il sindaco - fin dal suo insediamento nel 2016 ha voluto affrontare il rischio idraulico e mettendo in campo risorse economiche e strumenti di pianificazione, come il piano delle acque, e accordi con il consorzio di Bonifica Bacchiglione e la Regione Veneto. Sono stati stanziati dal comune €180.000 per la pulizia degli scoli privati, €350.000 per la pulizia delle caditoie stradali, €50.000 per al pulizia dei fossi pubblici, al diversificazione dello scolo Cannella e Pajuzza realizzato dalla Regione per la messa in sicurezza dei quartieri di Mezzavia e Vallona, la sistemazione del canale Rialto nel comune di Battaglia Terme per un importo di 2,5 milioni di euro finanziato dallo Stato. Tutto questo però non basta, ci vuole un impegno decisamente maggiore che non è più rinviabile».

Per studiare una soluzione che davvero metta in sicurezza il territorio già nell’ottobre del 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra i comuni di Abano Terme, Montegrotto Terme, Battaglia Terme, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Saccolongo, Cervarese Santa Croce, Rovolon e Padova e il Consorzio Bacchiglione, che hanno messo a disposizione 110.000 euro con i quali è stato predisposto il progetto di fattibilità tecnico economica per il progetto di 4 bacini d invaso adiacenti agli scoli Bolzan, Menona e Rialto. I bacini d'invaso sono progettati per contenere volumi d'acqua significativi, complessivamente quasi 800.000 metri cubi e potranno fungere anche da bacini idrici di accumulo per uso agricolo in caso di siccità.Per favorire l'ottenimento del finanziamento degli interventi, il Consorzio Bacchiglione ha finanziato con 400 mila euro del proprio bilancio il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale. «L'importo stimato delle opere è di circa di € 36,5 milioni di euro - afferma il consigliere comunale autore della mozione - una cifra importante ma necessaria. Per questo chiederemo con forza a Governo e Regione, in ogni modo possibile, di trovare il modo di finanziare quest’opera e di avviare, in tempi rapidi, con priorità per le zone alluvionate della regione Veneto e dei nostri comuni gli interventi di messa in sicurezza del territorio mediante appositi piani sul dissesto e opere e di assumere iniziative per consentire, alle amministrazioni comunali maggiormente colpite, un allentamento dai vincoli finanziari derivanti dalla legislazione vigente, per permettere sia la ricostruzione materiale sia l'erogazione dei servizi alla popolazione colpita e attivare le procedure di ristoro».