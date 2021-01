Da  Montegrotto a Majur in Croazia: stufe, coperte, vestiti caldi per far fronte all’emergenza terremoto

Come due amici che al momento del bisogno tornano a sentirsi e a darsi una mano: il rapporto tra il Comune di Montegrotto Terme tramite l’Auser e in particolare il Consigliere Comunale Silvio Nardo con le comunità della ex Jugoslavia è antico, risale agli anni Novanta e non si è mai interrotto. Proprio per questo, dopo il terremoto che 29 dicembre ha colpito la Croazia, l’amministrazione comunale, l’Auser sampietrino e l’Auser provinciale hanno raccolto l’appello per la richiesta di aiuti urgenti.

Aiuti

Qualche giorno fa due mezzi del Comune sono partiti alla volta di Majur, comune croato di 1.400 abitanti a circa 10 km dall’epicentro del terremoto. I volontari hanno portato e distribuito agli abitanti delle varie frazioni 11 cucine economiche, 400 kg di pasta, vestiario invernale (giacconi, pantaloni e maglioni), prodotti per l’igiene personale, giocattoli e dolci per bambini. «Il territorio - spiega il consigliere Silvio Nardo di ritorno dalla missione, dove è anche stato intervistato dalla tv nazionale - era già stato distrutto nel corso del conflitto bellico degli anni Novanta. Ora, dopo la ricostruzione, questa nuova tragedia del terremoto, proprio nell’anno della pandemia. I cittadini sono molto provati e sono stati molto grati degli aiuti che abbiamo portato. Ci siamo ripromessi di tornare presto con nuovi aiuti».