Rottamazione cartelle, Mortandello boicotta la legge di bilancio del governo Meloni

Il Comune di Montegrotto Terme non aderisce alla rottamazione delle cartelle fino a 1000 euro prevista dalla Legge di Bilancio, quindi non procederà allo stralcio degli importi dovuti dal 2000 al 2015. Lo ha deciso la Giunta comunale approvando una delibera.

Mortandello

«Direi - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - che è quanto meno una questione di equità. Come previsto dalla legge non intendiamo aderire a questo stralcio automatico in quanto, come è stato sempre sostenuto da questa Amministrazione, automatismi di questo tipo creano inevitabilmente una disparità verso i cittadini che i tributi li hanno pagati e continuano a pagarli. Rinunciare a questi crediti inoltre porterebbe a un mancato incasso di somme legate a sanzioni e interessi senza neppure garantire che il contribuente moroso corrisponda le somme residue a titolo di capitale e per le spese esecutive e di notifica».