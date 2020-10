Montegrotto: nuovi posti auto in piazza Primo Maggio e in via Aureliana 

Lavori in corso nel centro di Montegrotto Terme per la creazioni di nuovi posti auto sia in piazza Primo Maggio, sia in via Aureliana. I nuovi posti saranno sia per auto, sia per moto e ci sarà anche un posto auto riservato ai disabili. «I lavori - spiega il vicesindaco Luca Fanton - comprendono anche il rifacimento della segnaletica e l’abbattimento delle barriere architettoniche attraverso una rampa di accesso alla piazza».

Parcheggi

«La sistemazione della zona parcheggio di fronte piazza Primo maggio e l'allungamento della fila di parcheggi di via Aureliana con conseguente restringimento della carreggiata - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - nascono dalla volontà espressa in campagna elettorale di rivedere gli spazi di piazza Primo maggio, dagli incontri con cittadini e commercianti che richiedono più posteggi nelle vicinanze di piazza Primo maggio e anche di piazza Carmignoto, per risolvere il fenomeno dei parcheggi selvaggi che spesso sono causa di grandi disagi e problemi di sicurezza non indifferente. Questi lavori rappresentano un passo significativo che non sarà certo l'ultimo anche per sistemare alcune zone del marciapiede sconnesse. Inoltre verrà sfavorito anche in via Aureliana il parcheggio selvaggio».

Lavori

Per i lavori fino al 17 ottobre verrà ristretta la carreggiata nel tratto di viale Stazione in corrispondenza di piazza Primo Maggio con divieto di sosta temporaneo con recinzione del quartiere del cantiere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.