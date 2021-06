Montegrotto: nuovo sportello sociale della Croce Rossa alla biblioteca civica Alda Merini 

Lo Sportello si prefigge di diventare un luogo di accoglienza e di ascolto per quelle persone che si trovano in situazione di difficoltà, cercando di accompagnarle in un percorso che le aiuti ad uscire da uno stato di disagio

La Croce Rossa Comitato Terme Euganee apre a Montegrotto Terme, presso la Bibiloteca civica Alda Merini, lo Sportello Sociale “Il Girasole”. Lo Sportello si prefigge di diventare un luogo di accoglienza e di ascolto per quelle persone che si trovano in situazione di difficoltà, cercando di accompagnarle in un percorso che le aiuti ad uscire da uno stato di disagio.

Attività

Le attività che verranno svolte dai volontari della CRI verteranno sull'orientamento alla ricerca di occupazione, in accordo con l’Agenzia Umana che svolgerà attività di informazione/divulgazione sulle tematiche del lavoro, sull'offerta di aiuto alle persone anziane per risolvere piccoli inconvenienti e supportarle nell’accesso ai servizi territoriali forniti dal comune, dalle associazioni del territorio e dalla Croce Rossa e l'indirizzo e accompagnamento delle persone che soffrono di dipendenze ai servizi pubblici del SerD. Infine il supporto alle donne vittime di violenza in collaborazione con il Centro antiviolenza e con il Centro Veneto Progetto Donna. «Per noi - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - è motivo di grande soddisfazione mettere a disposizione del Comitato Terme Euganee della Croce Rossa Italia, che ringrazio, gli spazi per questa importante iniziativa. Come amministrazione comunale, anche grazie al prezioso lavoro dell’assessora al Sociale Elisabetta Roetta, abbiamo sempre avuto sensibilità e attenzione verso questo genere di iniziative che intercettano i disagi che possono sorgere nella cittadinanza prima che degenerino».

Volontari

L’assessora sl Sociale Roetta, nel ringraziare i volontari della Croce Rossa che presederanno la loro opera per questo servizio sottolinea che lo sportello è, «uno strumento prezioso che si aggiunge a quelli già presenti nel nostro territorio e che hanno tutti l’obiettivo comune di riuscire ad intercettare tutti i cittadini e i loro bisogni, affinché nessuno si trovi da solo ad affrontare le proprie difficoltà. Per questo è già in atto la collaborazione della CRI con i servizi sociali, la Caritas parrocchiale e l’associazione Auser. Questa iniziativa è un’ulteriore dimostrazione del ruolo fondamentale e della ricchezza di risorse che ha il volontariato all’interno della nostra comunità». L’inaugurazione del nuovo sportello si svolgerà sabato 26 giugno alle ore 11.