Montegrotto, dalle Poste la replica al Sindaco Mortandello

Il Sindaco fa mettere delle panchine fuori dall'ufficio postale, la direttrice le fa togliere. Ne nasce inevitabile una polemica che prima ha visto la presa di posizione del primo cittadino stesso, poi arriva la replica di Poste Italiane.

Nota

«L’Azienda - fanno sapere con una nota - ha informato il Comune che le panchine installate nell’area di proprietà di Poste Italiane antistante all’Ufficio Postale non contribuivano a garantire la sicurezza dei cittadini, anche dal punto di vista del necessario distanziamento interpersonale. Per questo motivo le panchine, nonostante la sollecitazione, sono state rimosse. Poste Italiane, nel ribadire la propria volontà di collaborare con l’Amministrazione comunale per una soluzione in grado di tutelare i clienti dell’ufficio postale, ricorda che, nel perdurare dell’emergenza sanitaria, è necessario agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità. Si precisa inoltre che le Poste centrali di Montegrotto sono aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 ed il sabato mattina dalle 8.20 alle 12.35 e che, per garantire la sicurezza degli anziani, è stato anticipato e calendarizzato il pagamento delle pensioni, che si sta svolgendo regolarmente in questi giorni».

Distanza

«L’Azienda evidenzia inoltre che per accedere all’Ufficio Postale di Montegrotto e ridurre i tempi di attesa è possibile prenotare il turno via via WhatApp al numero 3715 00 3715; il nuovo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni, come ad esempio quella da PC o tramite l’app Ufficio Postale, che consentono di selezionare anche l’orario preferito, tra quelli disponibili, nel quale visitare l’Ufficio, confermando così ancora una volta la vicinanza a tutti i cittadini e la volontà aziendale di venire incontro alle loro esigenze. Poste Italiane coglie infine l’occasione per ricordare che, in questa fase di emergenza sanitaria siamo tutti invitati ad entrare negli Uffici Postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico».