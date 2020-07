Montegrotto Terme: amministrazione al lavoro per rilanciare il commercio

In attesa della piena operatività del nuovo distretto del Commercio, unica via per ridisegnare la strategia del bacino termale euganeo, l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha incontrato i commercianti per fare il punto della situazione e ascoltare le loro proposte. All’incontro erano presenti il sindaco Riccardo Mortandello, l’assessore al Commercio Laura Zanotto, quello alla Cultura Paolo Carniello e il consigliere comunale Omar Turlon che segue diversi progetti di arredo urbano. Per l’Ascom errano presenti il presidente del mandamento delle Terme Claudio Lazzarin con il referente Dino Marchioro e la fiduciaria di Montegrotto Terme Lorena Durello.

Strategie

«L’incontro - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - è stato positivo per individuare nuove strategie che vadano incontro alle esigenze dei commercianti, sempre tenendo presente che la via maestra è quella delle iniziative coordinate nell’ambito del distretto del Commercio». Tra le iniziative messe in campo dall’amministrazione c’è il riordino urbanistico in corso con il rifacimento della aiuole, delle rotonde, di diverse marciapiedi del centro, con la nuova illuminazione di alcune vie e con l’installazione di nuove panchine.

Proposte

«La situazione - afferma l’assessore al Commercio Laura Zanotto - è in continua evoluzione e siamo aperti ad ascoltare e valutare le proposte dei commercianti. Per l’estate abbiamo messo in campo un carnet di eventi adatti a tutte le età. Pur con le difficoltà organizzative legate alle necessita di distanziamento sociale e con le limitazioni anche per la pubblicità dovute alle misure di contenimento della pandemia, già nei primi incontri abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico, segno che Montegrotto Terme è pronta a ripartire anche con il turismo». L’assessore Zanotto è impegnata in questi giorni in un giro per gli esercizi commerciali della zona, in attesa di incontrare gli esercenti dopo l’estate per strategie di lungo periodo.