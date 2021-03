Montegrotto Terme: aperto in sicurezza il mercato del giovedì

Al mercato si potrà accedere attraverso due varchi, uno sul lato di via Siesalunga e l’altro sul lato dell’hotel Tergistesteo. I varchi saranno controllati dalla polizia locale e dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri in pensione

Il mercato settimanale del giovedì in piazza Mercato a Montegrotto Terme si terrà regolarmente. Lo annuncia l’assessore al Commercio, Laura Zanotto: «Oltre alle disposizioni previste dal decreto legge, abbiamo stabilito per maggiore sicurezza dei nostri cittadini di perimetrare l’area del mercato, in modo da poter controllare gli ingressi ed evitare che ci siano assembramenti».

Mercato

Al mercato si potrà accedere attraverso due varchi, uno sul lato di via Siesalunga e l’altro sul lato dell’hotel Tergistesteo. I varchi saranno controllati dalla polizia locale e dai volontari dell’associazione nazionale carabinieri in pensione. Sarà disponibile il gel igienizzante per le mani. Non saranno disponibili tutte le categorie merceologiche ma solo quelle consentite in zona rossa, in particolare gli alimentari e i florovivaisti.