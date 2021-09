Montegrotto Terme candidata al premio “Ecohitech Award”

Grazie ai grandi interventi di efficientamento e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di questi ultimi anni, il Comune di Montegrotto Terme è stato candidato al concorso Ecohitch Award, primo - dal 1998 - e più importante riconoscimento italiano che premia l'eccellenza di aziende ed enti pubblici per lo sviluppo di progetti innovativi che rendono più efficienti, più sicure e più vivibili le nostre città.

Candidatura

Il progetto “Luce, Ambiente, Energia Scelte di riqualificazione sostenibile per Montegrotto Terme” è candidato per la categoria “Green Innovation ed Efficienza Energetica”, che andrà al miglior progetto italiano in materia di efficientemente energetico (monitoraggio dei consumi energetici/risparmio energetico) e sostenibilità ambientale. La candidatura è stata presentata dalla società Simet che ha in gestione gli impianti di illuminazione del Comune sampietrino. «In questi 5 anni - spiega il sindaco - sono stati sostituiti più del 80 per cento dei 4200 punti luce esistenti con nuovi corpi apparecchi a Led a basso consumo, installati più di 150 nuovi punti luce a Led, 40 nuovi lampioni fotovoltaici per le zone prive di cavidotti».

Ambiente

«Grazie al lavoro degli uffici comunali - afferma il capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale - ci siamo aggiudicati di tre finanziamenti regionali a fondo perduto di 90.000 euro ciascuno per un totale di 270.000 euro che hanno consentito di fare l'illuminazione dell'anello ciclabile, riqualificare tutti i lampioni a sfera, oltre 210 punti luce fortemente impattanti in atmosfera, e riqualificare in questi giorni altre vie non sufficientemente illuminate o dagli elevati consumi. Questo lavoro poterà anche con un forte risparmio energetico delle bollette e delle emissioni di CO2 in atmosfera. La grande collaborazione con Simet in questi ha consentito di sviluppare i nostri obbiettivi e progetti di riqualificazione dell'intero patrimonio dell'illuminazione pubblica». La premiazione sarà annunciata nel corso della manifestazione internazionale sulla transizione energetica e la città sostenibile il 26 - 29 ottobre alla Fiera di Rimini.