Montegrotto Terme: il Centro comunale sarà intitolato a Gino Strada 

Il Centro comunale di via Diocleziana a Montegrotto Terme sarà intitolato a Gino Strada, fondatore di Emergency, recentemente scomparso. Lo annuncia l’assessora al Sociale Elisabetta Roetta.

Gino Strada

«La morte di Gino Strada - spiega l'assessora - ha colpito profondamente tutti i noi, tutta l’Italia e in particolare il mondo del volontariato. Per questo l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha pensato di intitolare a lui il Centro comunale dove sono attivi molti dei volontari che operano nel nostro comune: l’Auser, l’Avis e La Tenda». Dello stesso avviso anche il primo cittadino: «La sofferenza degli uomini - aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello - è una cosa che non può essere ignorata e riguarda tutti noi, diceva Gino Strada ed il Centro Comunale rappresenta per noi uno dei luoghi in cui ci si prende cura delle piccole e grandi sofferenze della nostra città».