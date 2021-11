Montegrotto Terme, "città della gentilezza"

Una panchina dipinta di viola al parco Mostar per richiamare l’attenzione sull’importanza della gentilezza, nei rapporti umani ma anche nei confronti dell’ambiente ca e dei beni comuni. È l’opera dei ragazzi del centro di aggregazione in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza, in programma per domani, 13 novembre. «È la prima - spiega la vicesindaca di Montegrotto Terme, Elisabetta Roetta - di una serie di iniziative che avvieremo per promuovere questo valore così importante, non solo per chi riceve, ma anche per chi dà gentilezza».

Gentilezza

Nella seconda giunta Mortandello, insediata un mese fa, Elisabetta Roetta ha ricevuto proprio una delega specifica «alla Gentilezza». L’assessore alla Gentilezza è una figura che esiste in diversi comuni in tutta Italia con il compito di sensibilizzare i cittadini ai comportamenti positivi, del rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, del prendersi cura di chi soffre (es i malati, o le persone sole) o è in difficoltà (chi ha perso il lavoro, disabili, anziani, genitori separati con figli), il tutto attraverso la costruzione di buone pratiche di gentilezza.

1998

La Giornata mondiale della Gentilezza si festeggia in tutto il mondo il 13 novembre, World Kindness Day in inglese. La ricorrenza è stata istituita nel 1998 dal World Kindness Movement, un’organizzazione che promuove il potere positivo della gentilezza e si propone di ispirare gesti di generosità e altruismo «per creare un mondo più gentile».