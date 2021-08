Montegrotto Terme: impianti del Comune in uso gratuito per far ripartire lo sport 

L’amministrazione comunale di Montegrotto Terme ha deciso di esentare le società sportive dal pagamento per l’utilizzo degli impianti per l’estate 2021, un provvedimento già sperimentato e apprezzato nell’estate 2020. «L’obiettivo - spiega il sindaco - è ovviamente favorire la ripartenza del settore dopo parecchi mesi di stop forzato e di ripartenze a singhiozzo».

Sport

«Riteniamo importante stare vicini alle società sportive e, soprattutto, alle nostre atlete e atleti - afferma l’assessore allo Sport - poiché la pratica sportiva, a tutti i livelli, é un tassello fondamentale nel percorso di crescita delle giovani e dei giovani e per questo, in questi anni, abbiamo fatto sentire in modo concreto la nostra vicinanza a chi sa prendersene cura con dedizione e competenza. In periodo di pandemia l’amministrazione comunale erogato circa 40 mila euro di contributi alle società sportive e, nel rispetto dei DPCM, quando ci è stato consentito abbiamo tenuto le palestre sempre aperte con forti investimenti da parte dell'amministrazione comunale per rispettare i protocolli igienico sanitari che ne consentissero un sicuro utilizzo diversamente da molti altri Comuni che hanno preferito chiudere gli impianti». Nel corso dell’estate il Comune ha inoltre messo a disposizione le aree verdi e le piazze comunali in tutte le frazioni per lo sport all’aria aperta dedicato sia alle persone adulte che alle società sportive che ancora non hanno le atlete e gli atleti in regola con il green-pass. «Investire nello sport - conclude l’assessore - per noi è un'azione lungimirante e riteniamo che qualsiasi contributo può rivelarsi utile come aiuto alla ripresa delle attività».