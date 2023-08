Strade fatte male, lavori solo apparentemente finiti: l'onda lunga della "tangentopoli delle terme"

Certe storie sembrano non finire mai, e se forse detta così può apparire un po' esagerato, non lo è evidenziare le ripercussioni che hanno per lungo tempo. E dal lavoro su alcune strade nella città di Montegrotto Terme sta emergendo che i lavori fatti una decina di anni fa, con le amministrazioni finite sotto inchiesta per la cosiddetta "tangentopoli delle terme", non erano stati eseguiti a dovere. Nella centralissima via dei Colli, a seguito di un intervento di Etra che ha sostituito grosse tubature, la ditta incaricata di rifare quello che comunemente definiamo manto stradale, si è accorta che sotto questo non c'era nulla. «Buche che si formavano con la pioggia, crepe, questa strada ha sempre avuto bisogno di manutenzioni. Questa come tante altre nella nostra città. Parliamo quindi di soldi pubblici spesi male, di lavori pagati per non essere stati fatti, di conseguenze che si sono perpetrate fino a oggi. E ci dobbiamo mettere risorse pubbliche per questo tipo di interventi che dobbiamo fare. Quando si lavora per la cosa pubblica non bisognerebbe solo pensare ad ottenere un risultato di facciata per buttare fumo negli occhi sui cittadini ma lavorare pensando anche al futuro. E questo non è accaduto». Chi parla è il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, accompagnato dal responsabile del settore tecnico del Comune, l'architetto Andrea Rinaldo e dalla dott. urb. Annalaura Travaglia ci mostra come è ora la strada, a lavori terminati, ma ci tiene a raccontare in che condizioni fosse prima dell'intervento. «Nel caso specifico il Comune ha dovuto spendere circa 20mila euro per creare lo strato che non era mai stato fatto. Apparentemente sembrava tutto a posto, ma poi quando si va a scavare le magagne escono fuori». L'architetto Andrea Rinaldo fa notare: «Non è certo l'unica via, l'unica strada in cui è accaduto. Quando facciamo noi o enti competenti interventi sulle strade emergono sempre più frequentemente questo tipo di criticità». La dottoressa Annalaura Travaglia, camminando lungo la strada ci mostra il tipo di intevento che è stato fatto e poi nel suo ufficio ci fa vedere le immagini che spiegano bene le condizioni in cui era la strada in realtà. Non lo nomina mai ma i riferimenti al "metodo" Luca Claudio sono evidenti: «Sperperare denaro pubblico è imperdonabile. Quando noi si torna su quanto accaduto in passato è per descrivere la difficoltà di chiunque amministri dopo un periodo dove chi c'era se ne è fregato del bene pubblico. Anche nel caso semplice di una strada come quella che stiamo raccontando si evince che alla fine, a pagarne le spese, sono i cittadini».