Montegrotto Terme: ordinanza antizanzare e distribuzione gratuita delle pastiglie antilarvali

Nell’ambito del piano di contrasto alla proliferazione delle zanzare, il Comune di Montegrotto oltre ai periodici trattamenti nelle caditoie pubbliche in funzione antilarvale ha emanato un’ordinanza con una serie di comportamenti obbligatori anche per i privati cittadini e per i condomini. Inoltre, sul sito del Comune è possibile scaricare un modulo per richiedere gratuitamente i blister di capsule anti-larvali da utilizzare nelle caditoie presso le abitazioni private.

Ordinanza

L’ordinanza del sindaco intima a tutti i cittadini di non abbandonare contenitori dove possa raccogliersi acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso); di svuotare giornalmente i contenitori con presenza di acqua (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi) e, ove possibile, lavarlo e capovolgerlo e di coprire ermeticamente quelli inamovibili come bidoni e cisterne. Chiede inoltre a tutti i condomini di trattare periodicamente le caditoie ed i tombini di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida, di provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi, di evitare l’accumulo di rifiuti e il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

Richiesta

Inoltre richiede ai proprietari o di aree incolte e aree dismesse e ai responsabili di cantiere di mantenerle libere da sterpaglie; di eliminare tutti i ristagni d’acqua occasionali; mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d’acqua stagnante; di procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre. Importante è inoltre che coloro che detengono, anche temporaneamente pneumatici li conservino in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, che vengano disposti a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana.

Montegrotto

Nella convenzione che il comune ha stretto con la Gico System, vincitrice della gara di appalto per i trattamenti anti zanzare, è previsto che i privati che decideranno di richiedere per i loro giardini la disinfestazione larvicida in concomitanza con le disinfestazioni previste per le aree pubbliche comunali potranno usufruire degli stessi prezzi strappati dal Comune con l’appalto. Il servizio a prezzo calmierato va richiesto direttamente alla ditta al numero telefonico 041 5700452 o via mail venezia@gicosystems.com. I prezzi praticati per gli interventi in concomitanza con il calendario comunale sono: 0.4540 a singola caditoia per la disinfestazione antilarvale con un prodotto e 0,2592 con un altro.