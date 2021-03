Montegrotto Terme in lutto per la morte dell’ex sindaco Genesio Belotto: bandiere a mezz'asta

«Il sindaco e la giunta - dichiara Riccardo Mortandello - si uniscono al dolore della moglie Giampaola e delle delle figlie Marta e Barbara. Con Genesio perdo personalmente un consigliere stimato, perché ,nella diversità di vedute, nel tempo avevamo costruito un rapporto di collaborazione e mi chiamava per darmi consigli sempre suggerendomi di dialogare con tutti ma poi di avere la capacità di fare sintesi prendendo decisioni per il bene della nostra città». Bandiere a mezz’asta al municipio di Montegrotto Terme per la scomparsa, all’età di 82 anni di Genesio Bellotto, primo cittadino dal 1979 al 1983. L’Amministrazione comunale parteciperà alle esequie anche con un gonfalone ufficiale.

Ricordo

«Bellotto - ricorda il sindaco Mortandello - aveva una visione non conservatrice del territorio e ha contribuito in maniera determinante al grande sviluppo economico della nostra città negli anni Ottanta. In particolare, ha avuto il coraggio di espropriare proprietà private per creare luoghi di aggregazione come piazza Mercato e momenti di edilizia convenzionata. È stato colui che ha creato i giardini di piazza Primo Maggio, ha fatto costruire molti chilometri di fognature ed è da lui che è partito il progetto del depuratore. Molto attento anche alla viabilità e alla mobilità all’amministrazione guidata da Genesio Bellotto dobbiamo la sistemazione di alcune direttrici che ora sono le principali della città di Montegrotto Terme come via dei Colli e la tangenziale Ovest”.