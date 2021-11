Viabilità e scuola, i progetti per la riqualificazione

La giunta comunale di Montegrotto Terme ha approvato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024. «Il programma - spiega il neo assessore ai Lavori Pubblici Duilio Fasolato - aggiorna quello già approvato lo scorso anno inserendo per i 2022 due opere che saranno prioritarie per l’amministrazione: la costruzione di una bretella per eliminare il traffico di attraversamento dal centro di Montegrotto Terme e lo stanziamento di 400 mila euro, che si aggiungono ai 600 mila euro già stanziati, per la riqualificazione e il potenziamento del polo scolastico di Turri».

Bretella

«La bretella -spiega Fasolato - collegherà via Campagna Bassa a via Mezzavia passando dietro scuole elementari in modo da eliminare il traffico attraversamento dal quartiere residenziale, che ora divide il quartiere dal centro parrocchiale e dalla scuola. Nel costo quantificato in 400 mila euro sono compresi interventi atti a garantire la riduzione della velocità di transito su via Campagna bassa al fine di porre in sicurezza i residenti frontisti».

Polo scolastico

Altro importante opera inserita è quella che riguarda la riqualificazione del polo scolastico di Turri. «Il polo scolastico - afferma Fasolato - riveste un particolare interesse pubblico perché vogliamo che il centro storico della frazione rimanga vivo e per questo abbiamo interesse a qualificare e potenziare i servizi. Per questo oltre ai 600 mila euro già stanziati nel bilancio 2021 per la messa in sicurezza e il consolidamento dell’immobile della scuola elementare abbiamo deciso di investire altri 400 mila per dare servizi ancora migliori, perché ci teniamo che questa scuola rimanga attrattiva e venga utilizzata». Per il 2022 è inoltre prevista la riqualificazione degli impianti sportivi di via del Santo e il secondo stralcio della riqualificazione di viale Stazione.