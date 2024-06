Alla scuola Vivaldi nuovo ascensore per superare le barriere architettoniche 

Sono partiti alla scuola secondaria di primo grado Vivaldi di Montegrotto Terme i lavori per l'installazione di un ascensore che permetterà la messa a norma della scuola con il superamento delle barriere architettoniche. «L’intervento - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - si inserisce nella presa in carico e cura complessiva dell’edilizia scolastica di Montegrotto Terme, che è una nostra priorità».

Fino alla conclusione degli esami di 3a media, in accordo con i referenti della scuola, i lavori saranno eseguiti solo dall'esterno dell'edificio per limitare le interferenze con personale e studenti. Successivamente le lavorazioni dureranno fino ad agosto, pertanto per l'inizio del nuovo anno scolastico la scuola sarà dotata dell'ascensore accessibile dall'atrio. I lavori sono finanziati con fondi propri dell'amministrazione, per un importo pari a circa 90 mila euro.

«L'installazione di un ascensore alla scuola Vivaldi - affarma l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - è un intervento molto importante, atteso da tempo e che renderà pienamente accessibili anche le aule del primo piano evitando, ad esempio, di dover spostare intere classi nel caso in cui docenti o alunni abbiano problemi motori anche di natura transitoria. Inoltre renderà sicuramente più agevole lo spostamento del materiale didattico da parte dei collaboratori scolastici. Questo, come altri interventi, sono il frutto di una programmazione iniziata nel precedente mandato che ci ha portato, ad esempio, alla sistemazione delle palestre scolastiche, all'ottenimento dei certificati di prevenzione antincendio per il quale, proprio alla Vivaldi, abbiamo dovuto riposizionare la scala antincendio che era stata installata in modo non conforme alla normativa. Sicuramente siamo coscienti che vi sia ancora molto da fare ma un altro passo importante lo faremo prossimamente con i lavori di sistemazione dei bagni della Ruzzante e dell'Arcobaleno e, nel contempo, ci impegneremo per recuperare i fondi necessari per la sistemazione dei serramenti della Vivaldi».