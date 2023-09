Monteortone, spedite al Presidente Mattarella la lettera con le firme di chi si oppone alla lottizzazione della "Ex Cima"

Tra i sottoscrittori figurano due Rettori emeriti dall'Università di Padova, come Giuseppe Zaccaria e Vincenzo Milanesi, l'attuale prorettrice al patrimonio storico, artistico e culturale dell'Università di Padova, Monica Salvadori e tantissimi altri oltre a cittadini non necessariamente residenti nella zona. Per domenica 1 ottobre è prevista una manifestazione

Nella mattinata di venerdì 8 settembre è stato spedito l'appello del Comitato Spontaneo No Cemento di Monteortone al Presidente della Repubblica italiana .Scritto dal prof. Prof. Maurizio Malo, docente di Diritto europeo dell'ambiente e di principi e regole per la tutela del patrimonio culturale all'Università di Padova, è stato controfirmato da oltre 2200 persone in poche settimane. E' una delle azioni messe in campo dopo l’approvazione, da parte del Comune di Teolo, di una lottizzazione prevista nell’area di Monteortone.

«Gli enti locali, l’ente Parco Colli potranno oltre a denotare una clamorosa insensibilità per il paesaggio, per la natura violano in modo clamoroso un valore costituzionale supremo”, sottolinea il Professore. Il Prof Malo, costituzionalista e docente di diritto dell’ambiente che ha raccolto l’invito del comitato Spontaneo, redattore dell’appello chiede nella lettera al Presidente Mattarella il rispetto dell’art. 9 Costituzione, sostenuto da numerosi nomi noti dell’Università di Padova. Tra i sottoscrittori figurano due Rettori emeriti dall'Università di Padova, come Giuseppe Zaccaria e Vincenzo Milanesi, l'attuale prorettrice al patrimonio storico, artistico e culturale dell'Università di Padova, Monica Salvadori, il Presidente del corso di laurea in economia dell'Università di Padova, Cesare Dosi, la Presidente del Corso di laurea in relazioni internazionali e diplomazia dell'Università di Padova, Elena Calandri, il Presidente del Corso di laurea in diritto dell'economia dell'Università di Padova, Filippo Viglione, il Presidente del Corso di laurea in archeologia dell'Università di Padova, Michele Asolati e vari altri docenti dell'Università di Padova e di altre Università.

«Chiederemo che la qualificazione del Parco Colli come sito MAB Unesco sia subordinata all’assoluta preservazione del suolo ancora vergine nell’area del Parco e quindi sia subordinata al divieto di dare attuazione a progetti e piani incompatibili anche se già approvati (in quanto del tutto illegittimi) come il progetto relativo all’area di Monteortone», sottolineano dal Comitato Spontaneo No Cemento Monteortone. Per domenica 1 ottobre è prevista una manifestazione per protestare contro l'eventualità che «l'interesse di pochi prevalga su quello comune», come ha ripetuto spesso anche Francesco Miazzi, del Comitato Lasciateci Respirare di Monselice facendo intendere che non è una battaglia che riguarda solo chi vive nelle vicinanze dell'area ex Cima ma che riguarda tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e la salute. Da parte loro quelli del Comitato di Monteortone hanno già preparato un video per promuovere l'appuntamento che presenteranno prossimamente ufficialmente. L'intenzione è quella di riunire, attorno alla vicenda e alla battaglia contro la lottizzazione dell'area, tutte le vertenze ambientali che ruotano attorno al Parco in giornate dove ha fatto discutere il caso del "dossier copiato male" per entrare a far parte delle riserve naturali dell'Unesco. La mega lottizzazione nell'area ex "Cima" a Monteortone, prevederebbe di realizzare, su 90 mila metri quadri di verde, 9 condomini da 4 piani, un albergo della stessa altezza oltre a 40 bungalow.