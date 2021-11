Mortandello: «Bonus Terme: dobbiamo imparare a fare squadra»

Il Sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello, in merito all'iniziativa del bonus termale, ha voluto fare delle precisazioni, mettendo in luce una mancanza, che deve esserci per forza stata, nell'organizzare questa iniziativa: «In questi giorni dove nel nostro territorio ha tenuto banco la tematica del bonus termale e il suo "click day" vanno fatte alcune considerazioni scevre da critiche facili o impressioni frettolose. Molti cittadini mi hanno segnalato, lamentandosi molto anche sui social network, del fatto che tutti gli hotel chiedessero dei pernottamenti di minimo 3 notti per poter usufruire del bonus. Questo è parzialmente vero, ma alcuni alberghi non ponevano alcuna condizione. Quindi, come succede nelle politiche dei prezzi e in generale di vendita, ogni albergo è legittimato a imporre la politica di vendita che ritiene più opportuna. Spiace che in molti casi sia stato interpretato come a scapito della cittadinanza locale. Il nostro incentivo comunale di 50 euro è invece rivolto esclusivamente ai cittadini».

Sistema

«Altra valutazione riguarda i black out del sistema che ha causato molte polemiche da parte degli albergatori stessi. Anche qui non tutte le situazioni sono state le medesime. Da informazioni sommarie ricevute abbiamo avuto casi (pochi) dove è stato impiegato molto personale (anche decine di persone) per catalizzare più risorse possibili e i risultati. Altre dove si è sottostimato il carico di lavoro impedendo un buon esito. Altre ancora dove la mansione è stata affidata al portiere o qualche segretaria che tra tutte le mansioni sicuramente non potevano dedicarsi totalmente ad accreditare l'albergo».

Organizzazione

«Anche questa circostanza - evidenzia Mortandelli - ci dimostra che nell'ambito privato, come spesso viene rivendicato e preteso da quello publico, serve efficienza ed efficacia nell'organizzazione. Esempio in questo caso: testare la connessione preventivamente, predisporre personale adeguato e competente. Ovvio che a eventuali disguidi della piattaforma era impossibile far fronte. Ma non vorrei che il "j'accuse" diffuso al sistema informativo legato al bonus non fosse un discolparsi di qualche colpa propria altrimenti non mi capacito come nella nostra destinazione e in generale in tutta Italia ci sia stato chi ha portato a casa risorse ingentissime e chi nulla o poco niente. Non vi è traccia, che io sappia, di un intervento a supporto, diretto o indiretto, da parte della OGD e del consorzio Terme Colli Marketing».

Salute

«Per ribadire il concetto che rappresentiamo la stazione curativa termale e per la salute preventiva più importante d'Europa - conclude il primo cittadino di Montegrotto Terme - serve da parte di tutti un cambio di passo celere. Se ognuno fa bene il proprio ruolo e se si crea squadra vera si possono recepire in maniera migliore le grandi occasioni come il Bonus Terme e si può reagire con forza e credibilità anche quando nei principali rotocalchi nazionali si parla di emergenza quando in realtà non esistono, ad oggi, condizioni di criticità legate al Covid, col risultato che qualche turista che sarebbe venuto da noi andrà in destinazioni concorrenziali italiane o estere».