Mortandello candidato alle Europee con Azione

E' stato lo stesso segretario di Azione, Carlo Calenda, ad annunciare la candidatura alle elezioni europee di Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, nella circoscrizione Italia Nord Orientale.



«Riccardo è un esperto nel settore alberghiero e del turismo e ha una solida esperienza politica e amministrativa», ha spiegato il segretario di Azione. «Nel suo primo mandato da sindaco di Montegrotto Terme ha fondato la destinazione turistica OGD Terme e Colli Euganei, di cui è stato Presidente fino al 2019. Già Vice Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Termali è attualmente Presidente dell’EHTTA (European Historic Thermal Towns Association), associazione nata dall’esigenza di tutelare e valorizzare il patrimonio termale, artistico, naturale e culturale in tutta Europa», spiega presentandolo, Calenda. «Sin dal suo insediamento ha posto in essere politiche urbanistiche e di gestione del territorio legate alla sostenibilità ambientale e la messa in sicurezza del territorio comunale colpito 10 anni fa da una pesante alluvione. Sono sicuro che la sua esperienza da primo cittadino impegnato nello sviluppo e nella sostenibilità ambientale e culturale, sarà fondamentale per promuovere il settore del turismo e massimizzare l’occupazione, lo sviluppo e la solidarietà sociale». Mortandello anche in caso di elezione manterrebbe il ruolo di primo cittadino di Montegrotto Terme.