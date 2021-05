Mortandello: «Meno precari negli alberghi, anche questo innalza la qualità dell'offerta turistica»

Il sindaco di Montegrotto Terme risponde al grido d’allarme lanciato dal presidente di Federlaberghi Terme Emanuele Boaretto sulla difficoltà di trovare forza lavoro negli alberghi che stanno tentando di ripartire.

Turismo

«Purtroppo - afferma Riccardo Mortandello - questo non è altro che il prezzo salato, salatissimo, che si è costretti a pagare dopo decine d'anni di precarizzazione del lavoro. Con l'auspicata ripresa del comparto turistico termale la speranza è che i datori di lavoro cambino totalmente approccio verso i lavoratori, persone che devono essere stabilizzate il più possibile. È paradossale che certe professionalità, che magari si sono formate all'Istituto alberghiero, trovino più conveniente andare a lavorare in fabbrica che non nei nostri alberghi o, peggio ancora, emigrare all'estero e quindi vanificare tutti gli investimenti legati all'istruzione che si sono fatti per formare dei validi i professionisti».

Lavoro

Per comprendere perché i lavoratori specializzati delle terme preferiscono andare altrove, spiega Mortandello, bisogna considerare sia il tipo di contratto sia la retribuzione che è stata loro offerta in questi anni: «Si ritorna al tema della dignità, della nuova dignità che va data ai dipendenti termo alberghieri. Non solo in termini di contratto ma anche in termini retributivi. Dobbiamo essere al passo con le più grandi destinazioni turistiche d'Europa per poter competere con loro in termini di servizio professionale dedicato ad ogni singolo ospite. Come amministrazione comunale - conclude il sindaco - restiamo a disposizione sia degli imprenditori, dei sindacati e di ogni singolo lavoratore per trovare tutti i modi per perseguire questo obiettivo».