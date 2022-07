Mosco (Lega) scrive a Colonnello: «Ripristini il bonus taxi scaduto a luglio»

«Mentre cresce inesorabilmente il numero dei padovani in difficoltà economica, l'amministrazione comunale taglia i servizi dedicati alle fasce di cittadini più fragili». L'opposizione evidenzia come dallo scorso 10 luglio non sia più disponibile l'agevolazione che consentiva ad alcune categorie di cittadini, tra cui over 65, donne incinte, persone a mobilità ridotta, affette da malattie rare o con necessità di spostarsi per esigenze sanitarie, di pagare un prezzo dimezzato per le corse del servizio taxi e noleggio con conducente.

La lettera

«Ho inviato una lettera al nuovo assessore al sociale Margherita Colonnello per chiedere il ripristino di questo servizio, inspiegabilmente scomparso pochi giorni dopo il voto - dice la capogruppo della Lega, Eleonora Mosco - .Il cosiddetto "Bonus Taxi" era nato per un duplice scopo: sostenere la mobilità di specifiche categorie di soggetti bisognosi e, nel contempo, decongestionare il trasporto pubblico in periodo di pandemia. Esigenze che non sono sicuramente cessate dopo il reinsediamento dell'amministrazione in carica. Chiedo quindi non solo che l'agevolazione venga reintrodotta, ma che ne venga ampliata la platea, anche in considerazione degli ultimi dati sulla povertà nel nostro comune: un contribuente padovano su tre presenta un reddito inferiore ai 15mila euro al mese. Il bonus andrebbe quindi esteso a chi si trova nella fascia Isee più bassa, categoria di utenti non prevista dal precedente bando. Le risorse, volendo, si possono trovare: per finanziare il bonus nel 2022 sono stati spesi circa 200 mila euro. Molto meno dei 414 mila che ci verranno a costare, ogni anno, gli aumenti delle indennità di sindaco e assessori».