Mosco: «Via Varese è una discarica. Situazione di degrado vergognosa»

«Vegetazione incolta, cespugli che raggiungono il metro e mezzo di altezza, tonnellate di rifiuti abbandonati compresa una poltrona sfondata, pavimentazione dissestata, paracarri sradicati che rotolano in mezzo ai percorsi pedonali, un odore insopportabile che si avverte perfino indossando la mascherina Ffp2». Questa è la fotografia del giardino pubblico "Caduti della Resistenza" in via Varese scattata dalla consigliera e candidata per la Lega, Eleonora Mosco: «E' un angolo di Calcutta nel cuore di Padova».

«Una situazione che grida vergogna - accusa la consigliera leghista Eleonora Mosco, chiamata dai residenti a documentare il degrado di quest'area verde nel quartiere Palestro - Questo livello di degrado, in una zona residenziale di una città del mondo civilizzato, è a dir poco inaccettabile. Invito il Sindaco e l'assessore Gallani a farsi un giro da queste parti per rendersi conto di persona dell'odore che si respira. Vogliamo sapere, ce lo chiedono le famiglie che abitano qui, se l'area è sicura dal punto di vista sanitario: siamo preoccupati per la salute dei residenti. Chiedo all'amministrazione di intervenire immediatamente, prima con un sopralluogo tecnico e poi con una bonifica e una pulizia a fondo di questo schifo. Non è possibile arrivare a questo punto».

«Si tratta dell'esempio più eclatante, ma non certo l'unico - conclude Mosco - dell'inqualificabile gestione del verde pubblico che i padovani hanno conosciuto negli ultimi 5 anni: come sempre in questa stagione, gli sfalci sono in ritardo in tutta la città. Mi chiedo come sia possibile non avere imparato nulla dagli errori del passato e ritrovarsi ogni anno con gli stessi problemi».