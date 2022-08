Mosco: «Scuola, vergognoso parlare di ulteriori chiusure»

La proposta di chiudere le scuole al sabato, proposta avanzata sia dall'amministrazione comunale che dalla provincia, non piace al gruppo consiliare della Lega.

Energia

«Il costo della crisi energetica - commenta Eleonora Mosco, Capogruppo Lega Consiglio Comunale Padova - non può essere fatto pagare ai ragazzi che vanno a scuola e alle loro famiglie. A fronte di un'emergenza nota ormai da mesi, il sindaco Giordani non solo ammette serenamente di non aver ancora pensato a nulla per sostenere economicamente le famiglie in difficoltà e di "non avere idea" (parole sue) di come intervenire, ma sostiene la richiesta del suo assessore di chiudere le scuole al sabato per risparmiare sui costi del riscaldamento».

Scuola

«Usciamo da due anni scolastici a dir poco drammatici, segnati dal fallimento della didattica a distanza, che a Padova in particolare ha visto pagare un prezzo particolarmente alto gli alunni provenienti da famiglie bisognose, a lungo rimasti senza gli strumenti necessari come computer e tablet prima del tardivo intervento dell'amministrazione. Il nuovo anno che inizierà tra pochi giorni dovrà essere quello del ritorno, per quanto faticoso, alla normalità: sentir parlare nuovamente di chiusure grida vergogna. La settimana lunga è una possibilità scelta da molti genitori anche per favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro in particolare da parte delle donne: sottrarre alle mamme lavoratrici questa opportunità significherebbe investire di un ulteriore, pesantissimo carico famiglie che durante l'emergenza Covid hanno già compiuto ogni sacrificio possibile. Il Comune di Padova cerchi altrove le risorse per far fronte alla crisi energetica, con l'aiuto del futuro governo di centrodestra».