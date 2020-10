Il Movimento 5 Stelle contro lavori ampliamento comune di Saonara: denuncia alla Corte dei Conti

A luglio scorso il Sindaco di Saonara dichiara pubblicamente di voler procedere con l’ampliamento della sede Comunale nonostante i dubbi delle minoranze, da sempre contrarie a questa opera. «Non siamo mai stati favorevoli all’ampliamento della sede Comunale - spiegano i Consiglieri Comunali pentastellati Omero Badon e Marcella Marzollo - in quanto non riteniamo questa opera impellente e necessaria ma la Giunta, non ha ritenuto opportuno ascoltare le nostre motivazioni».

Ampliamento

«A marzo 2020, la gara d’appalto indetta dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese, ha visto assegnare i lavori di ampliamento alla ditta Ruffato S.r.l. classificatasi prima” spiega la Consigliera Marzollo “e la ditta seconda classificata, ha fatto un ricorso al Tar per presunti vizi di forma nell’assegnazione dei lavori cosa che, ha poi generato la sospensiva del Tar e la fissazione dell’udienza per il 4 Novembre 2020. Secondo il Sindaco il 4 Novembre 2020 era una data troppo lontana che rischiava di far perdere al Comune un contributo del GSE a tal punto da spingere la Giunta a decidere di ricorrere al Consiglio di Stato e ad impegnare oltre 14 mila euro».

On. Raduzzi

«Rappresentare i cittadini e curare i loro interessi, dovrebbe essere il primo impegno di ogni amministratore e di ogni Sindaco - afferma il deputato pentastellato della Commissione Bilancio e Finanze alla Camera Raduzzi - ed impegnare 14.591,20 euro in una azione che probabilmente sarebbe fallita e poi spenderne 16.091,20 perché condannati anche al pagamento delle spese legali visto il rigetto del Consiglio di stato, equivale ad aver fallito nel proprio obiettivo e a non aver fatto delle valutazioni oculate. Le tasche dei cittadini devono essere tutelate specie in un momento economicamente delicato e critico come questo in cui le valutazioni di spesa devono essere ponderate più e più volte».

Corte dei Conti

«Abbiamo ritenuto di dover denunciare alla Corte dei Conti l’accaduto - concludono i Consiglieri pentastellati Badon e Marzollo - per una valutazione e verifica di eventuali responsabilità per danno erariale della Giunta soprattutto alla luce del rigetto da parte del Consiglio di Stato da cui si evince chiaramente la motivazione del rigetto ovvero che sul piano del ‘fumus beni iuris’ le censure sollevate dall’appellante non appaiono idonee a revocare in dubbio le conclusioni cui è giunta l’ordinanza appellata. Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso, noi continueremo ad operare tutelando gli interessi dei cittadini e le loro tasche».