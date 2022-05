Il Movimento Cinque Stelle sta con Giordani, D'Incà: «Un sindaco dai valori umani indiscutibili»

«Conoscendo Giordani e tutto il lavoro che ha fatto, è stato assolutamente naturale sostenerlo. Ci ha dato anche molti consigli durante il periodo più difficile della pandemia. Ha un valore umano non comune». Ora è ufficiale: il Movimento Cinque Stelle sta con Giordani. A sottoscrivere l'accordo oggi a Padova il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico d'Incà, ricevuto nella sede elettorale del sindaco in galleria Borromeo. «A Padova c'è un gruppo di lavoro che ha fatto molto bene. Anche se all'opposizione, ha sempre collaborato con la giunta Giordani - prosegue D'Incà - .Io, poi, personalmente ho avuto un ottimo rapporto con lui durante la pandemia, dove ci siamo confrontati spesso e sempre in maniera proficua, senza mai dover intervenire su polemiche o tensioni. Nelle difficoltà si vedono gli uomini veri, i valori e quanto mettano davanti a tutto la città. Questo è Sergio Giordani».

Giordani

«Sono in debito con D'Incà, perché ci ha dato una grande mano nel periodo della pandemia - aggiunge Sergio Giordani - .E' grazie al suo impegno che siamo riusciti ad avere i bonus famiglia all'epoca. Questo accordo dimostra quanto a me interessino poco i partiti e molto Padova e le persone. Il consigliere Cusumano ha fatto un gran lavoro in commissione ed è sempre stato collaborativo».

Cusumano

La lista del Movimento Cinque Stelle sarà presentata entro la settimana. Capolista sarà proprio Giacomo Cusumano, attuale consigliere comunale dei grillini: «Da consigliere ho sempre trovato grande disponibilità da parte di questa maggioranza, tant'è che da un certo punto in poi mi sono sentito quasi fuori posto all'opposizione - dice Cusumano - .E' stato quindi fisiologico scegliere di sostenere Giordani. E infatti a chiedermelo sono stato gli iscritti e i militanti. Nessuno più di lui rappresenta il vero civismo».

Endrizzi

«Padova ha bisogno di continuare il suo percorso di rinnovamento urbano, dei servizi al cittadino, del senso di comunità e di tutela dell’ambiente, anche sociale - aggiunge il senatore del Movimento Cinque Stelle, Giovanni Endrizzi - .Con Sergio Giordani il Movimento 5 Stelle ha stabilito una collaborazione franca e leale e intendiamo proseguire, con grande attenzione alla transizione ecologica che tante opportunità può dare, anche a livello locale, per la qualità della vita, il lavoro e l’impresa».