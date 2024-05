Movimento Cinque Stelle: «Ancora troppe le morti sul posto di lavoro»

In occasione della Festa dei Lavoratori, il Movimento 5 Stelle in Veneto si unisce alla celebrazione del contributo dei lavoratori alla crescita e al progresso della società: «Tuttavia, non possiamo ignorare il lato oscuro di questa realtà: le tragiche morti nei luoghi di lavoro che ancora si verificano troppo frequentemente nel nostro paese» dichiara la senatrice Barbara Guidolin.

«Ogni vita persa sul posto di lavoro è una tragedia che potrebbe essere stata evitata con adeguate misure di sicurezza e prevenzione - prosegue - .È inaccettabile che i lavoratori debbano ancora affrontare rischi mortali per svolgere il proprio lavoro, mentre il governo attuale a guida Fratelli d’Italia mostra una incomprensibile indifferenza verso questa emergenza umanitaria. Le politiche adottate dal governo di destra in carica si sono rivelate insufficienti nel garantire la sicurezza sul lavoro e nel proteggere i diritti fondamentali dei lavoratori. Le misure di deregolamentazione e privatizzazione hanno indebolito le norme di sicurezza e hanno esposto i lavoratori a rischi sempre maggiori».

«In questo primo maggio, Il Movimento Cinque Stelle esorta il governo – prosegue la senatrice Guidolin - a prendere sul serio la questione della sicurezza sul lavoro e ad adottare misure concrete per prevenire gli incidenti e proteggere la vita dei lavoratori. È fondamentale investire in formazione, sorveglianza e miglioramenti infrastrutturali per garantire luoghi di lavoro sicuri e dignitosi per tutti. Ricordiamo alle istituzioni e ai nostri concittadini che la lotta per i diritti dei lavoratori è una priorità assoluta e non possiamo permettere che la sicurezza sul lavoro venga trascurata o messa in secondo piano. Il governo deve assumersi la responsabilità di proteggere i lavoratori e di garantire un futuro sicuro e prospero per tutte le famiglie italiane».