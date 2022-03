Mozione di Fratelli d'Italia per chiedere l'abolizione del Green pass

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno presentato una mozione relativa all’abolizione del Green pass.

La mozione

Il 16 marzo i consiglieri del partito di Giorgia Meloni hanno presentato una mozione con cui chiedono al sindaco e alla giunta di sollecitare la Regione perché avvii un percorso con le istituzioni competenti per abolire il Green pass. Il Governo ha già deciso di togliere l’obbligatorietà della certificazione verde dal 1 maggio per accedere ai luoghi pubblici al chiuso e sui mezzi di trasporto. Nella mozione si fa presente che «il Green pass ha accentuato il malessere sociale e distrutto famiglie ed imprese sviluppando anche tra i più giovani condizioni discriminatorie a scuola, in palestra e nella vita sociale di tutti i giorni. Ogni giorno e sempre di più si riferisce un aumento dell’emergenza nei reparti psichiatrici anche alla luce di queste ingiuste restrizioni e limitazioni dovute al Green pass rafforzato. Gli stessi virologi, microbiologi e sanitari dichiarano pubblicamente che il green pass non solo sia disfunzionale alla trasmissione del virus ma anche dannoso ed ingannevole ai fini anti-contagio. Inoltre, sono in molti che chiedono l’abolizione del Green pass».