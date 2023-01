Multe non pagate, il Comune non fa sconti: «Nessun condono»

La manovra economica appena approvata dal Parlamento prevede il condono delle mini-cartelle esattoriali fino a 1.000 euro emesse tra il 2000 e il 2015. Principalmente si tratta del mancato pagamento di sanzioni legate a infrazioni del Codice della Strada. Rimangono però il periodo che va dal 2011 al 2015, e i singoli Comuni entro il prossimo 31 gennaio possono confermare o meno l’adesione alla nuova sanatoria. Palazzo Moroni dirà quasi certamente di no. Per questo le mancate riscossioni sono state comunque inserite a bilancio.

750mila

Spiega l’assessore ai tributi Antonio Bressa: «Siamo orientati a non aderire a questi stralci: sono dell’idea che non sia il messaggio giusto da far passare in termini di equità nei confronti di chi invece ha sempre pagato nei tempi e nei modi previsti, trattandosi di tributi. Di fronte a situazioni di difficoltà, peraltro, ricordo che c’è sempre la possibilità di rateizzare: a tal proposito i nostri uffici sono sempre aperti. Detto questo, sono dell’idea che una simile sanatoria diventerebbe alla lunga deleteria per le casse della pubblica amministrazione». Sono circa 750mila le multe tra il 2011 e il 2015 a non essere state pagate.