Coalizione Civica vuole crescere. A Torino per raccontare Padova: «Noi progressisti ed ecologisti»

Sabato e domenica, a Torino, un importante incontro tra realtà civiche italiane. Una delegazione di Coalizione Civica per Padova partecipa. Il 28 e il 29 gennaio, a Torino, si tiene un'assemblea aperta a tutte le liste civiche che in questi anni hanno animato la vita politica di molte città e regioni mettendo al centro il metodo della partecipazione, impegnandosi nel perseguire la giustizia sociale e ambientale.

Bologna

L’appuntamento segue l’assemblea tenutasi a Bologna lo scorso novembre e gli obiettivi sono chiari. «Vogliamo dare vita a una rete che offra alla cittadinanza progressista ed ecologista una ragione di nuova speranza, che dia strumenti in più a chi si batte per il cambiamento culturale e sociale, che unisca e dia forza organizzativa a ciò che oggi è ancora troppo spesso diviso e disperso» si legge nella Convocazione della due giorni torinese. Lotta alle disuguaglianze, libertà, pace, ambiente e conversione ecologica sono i principi condivisi da cui si parte, per provare a disegnare un’Italia in netto contrasto con quella che vuole disegnare il governo Meloni e un'Europa radicalmente alternativa a quella dei nazionalismi.

Nalin

«Sarà un momento di confronto sui temi che sono al centro della nostra azione concreta quotidiana: il diritto all’abitare, la conversione ecologica, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana. Siamo cittadine e cittadini, attiviste e attivisti, amministratrici e amministratori locali che da nord a sud sentiamo la necessità di metterci in rete e costruire uno spazio nazionale per realizzare di più e meglio ciò che nei nostri territori abbiamo messo in pratica in questi anni» dichiara Marta Nalin, capogruppo di Coalizione Civica per Padova in Consiglio comunale. «La nostra assemblea ha votato una mozione con la quale Coalizione Civica sceglie di partecipare a questo percorso, per avviare un tentativo concreto di andare oltre ai nostri confini e costruire qualcosa insieme a tante e tanti che, come noi, in questi anni hanno dimostrato che un modo diverso di fare politica e amministrare è possibile, difficile ma possibile. Dopo l’appuntamento torinese ce ne saranno altri, magari proprio a Padova» aggiunge Chiara Gallani, consigliera comunale di Coalizione civica per Padova.