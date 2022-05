Campagna d'ascolto, Nalin spegne le polemiche: «Brutti toni. Quell'indagine è una risorsa per tutti»

L'assessora Marta Nalin spegne le polemiche sorte attorno all'indagine prodotto all'interno del progetto 'Alleanze per la famiglia'. La promozione di un progetto sorto per capire le necessità delle persone, si è trasformato in un tema da campagna elettorale. Dimostrando, tra l'altro, che in questa tornata i temi questa volta non sono di grande livello. Prima Massimo Bitonci, poi a ruota il candidato del centrodestra Francesco Peghin e infine anche Francesca Gislon, che sulla carta poteva essere un'alleata futura, hanno attaccato l'amministrazione Giordani. E lo hanno fatto duramente.

Nalin

«Non amo i toni che certe candidate e certi candidati usano in campagna elettorale - replica Marta Nalin, assessora al sociale che si è occupata del progetto - .Attaccare e fare polemica per molti è l'unica priorità e così ci si scaglia contro progetti e iniziative del Comune senza neanche conoscerle. Magari dopo essersi limitati a leggere il titolo di un articolo sui giornali. Peghin dichiara che l'indagine che stiamo realizzando all'interno del progetto "Alleanze per la famiglia", un progetto regionale, portato avanti insieme ai sindacati, alle associazioni di categoria, all'Università e al Centro Servizio Volontariato, è una vergogna, un modo, a suo dire, per influenzare le persone. Per Gislon è agghiacciante avviare un'indagine dopo cinque anni di amministrazione. Come se l'ascolto delle persone non debba essere un lavoro costante e continuativo, senza sosta, come se in questi cinque anni non avessimo dato prova di saper rispondere anche alle emergenze, mettendo in campo un settore servizi sociali sempre più forte, capace di rispondere con immediatezza e innovazione alla pandemia e alla crisi che ha generato».

Il progetto

«In realtà, per chi non è interessato solo alle polemiche, ma vuole saperne un po' di più: questo studio rappresenta un passaggio fondamentale per indagare come e se le persone riescano a conciliare i tempi del lavoro e la vita privata - spiega Nalin - che forme di supporto abbiano a disposizione nel proprio luogo di lavoro o su quali risorse stiano facendo affidamento le persone pensionate o disoccupate. I risultati saranno uno strumento prezioso non solo per l'amministrazione, qualunque essa sarà, ma anche per imprenditrici e imprenditori che sapranno come offrire migliori forme di welfare aziendale e di partecipazione nelle proprie aziende. Inoltre, se mai servissero altre motivazioni, si tratta di una iniziativa inserita nel Piano della Famiglia, tra le attività da realizzare entro tempi precisi per mantenere la certificazione di "Comune amico della famiglia"»