Italia Viva a Padova prende forma, scelta la classe dirigente "renziana" che sosterrà Giordani

Terminata la fase congressuale il 18 dicembre, Italia Viva Padova presenta il proprio gruppo dirigente provinciale composto dal presidente, Francesco Saverio Butturini, dalla cabina di regia provinciale di 12 membri e da sei presidenti di zona.

I componenti

La cabina di regia è attualmente composta da Maria Antonietta Auditore (Key Account Manager e divulgatrice scientifica), Michela Mainardi (avvocato in Padova), Laura Greggio (Primo ricercatore presso l’istituto Nazionale di Astrofisica), Elena Beghetto (studentessa scolastica), Erna Marioni (collaboratrice di poliambulatorio), Caterina Chakir (collaboratrice commerciale e amministrativa d’azienda), nonché da Ivan Iobstraibizer (architetto), Francesco Barin (studente di scienze politiche), Sebastiano Arcoraci (Mediatore Civile Commerciale, Dirigente Sindacale, Scrittore), Giuseppe Zanini (impiegato bancario in ambito Risk Management), Andrea Conz, Luca Pagnan (imprenditore nei settori immobiliare, agricolo, informatico). I presidenti di zona eletti sono Giancarlo Piva della bassa occidentale, già sindaco di Este, Romano Boischio della bassa orientale, già sindaco di Sant’Angelo di Piove, Daniele Cerato, presidente della cintura padovana, già dirigente sindacale, Paolo Merlini, presidente della zona colli, Michela Mainardi per la città di Padova e Serenella Vallotto per l’alta padovana.

La storia

Nella Provincia, Italia Viva può contare sulla presenza di persone che hanno avuto un passato nella macchina amministrativa. Si tratta di competenze e professionalità acquisite che arricchiscono il bagaglio e l’esperienza di un partito che dopo i congressi locali guarda al futuro con la saggezza di chi, in virtù del proprio passato, si mette al servizio della comunità, e con l’entusiasmo delle molte novità che il partito esprime nel proprio gruppo dirigente. Per queste ragioni la cabina di regia presenta un volto in gran parte nuovo, a partire dal presidente provinciale. Tra i presidenti di zona sono invece maggiormente presenti quanti, per esperienza, rispettabilità e conoscenze, possono accompagnare e diffondere i nostri valori e il nostro approccio a livello territoriale.

Il futuro

«Ci aspetta un anno molto intenso, non solo per le elezioni che affronteremo a giugno, ma anche per le molte attività che intendiamo portare sul territorio.Siamo un partito in crescita, pur a seguito della interruzione del percorso del Terzo Polo, e abbiamo in ogni caso il dovere di continuare e proseguire quel percorso riformista e alternativo che insieme ad Azione ci ha portato in dote oltre l’8% qui in Veneto - dichiara Francesco Saverio Butturini, presidente provinciale di Italia Viva - .La strada per le Europee è chiara e ben precisa con una attività di promozione delle nostre idee e dei nostri valori che partirà dal mese di febbraio, con incontri volti a spiegare e diffondere le nostre proposte e il nostro sogno per l’Europa del domani e con la presenza nelle piazze della Provincia».

Le amministrative

«Un discorso differente si apre invece per le Amministrative. Il nostro è un approccio nazionale liberale, democratico che rappresenta il mondo cattolico, quello socialista e repubblicano e che si pone in continuità con l’ultima esperienza riformista di questo Paese che noi collochiamo tra il 2014 e il 2018, governi Renzi e Gentiloni - prosegue - .Siamo un partito in crescita nei sondaggi nazionali e che a livello locale ha già iniziato, anche grazie ai propri iscritti, un’intensa attività di interlocuzione nei comuni che andranno al voto. Siamo pronti ad appoggiare candidati validi, che rappresentino sul territorio quell’approccio riformista, libero da ideologismi di sorta, che si declina in termini di pragmatismo, attenzione alle famiglie, alle imprese, e alla salubrità e vivibilità del territorio, al saper gestire e far funzionare i servizi, senza gravare i cittadini con il continuo aumento delle tasse. Rifiutiamo ogni approccio estremista e populista perché crediamo nella politica quale strumento valido, attuale e necessario per un futuro migliore».

Padova

«Su Padova città possiamo contare su un rilevante contributo che ci viene dalle liste civiche che sono presenti in Italia Viva, o che hanno manifestato la loro vicinanza alle nostre idee. Appoggiamo il Sindaco Giordani, facciamo il tifo per lui, perché la sua riuscita equivale alla riuscita di Padova. La nostra città è lanciata verso importanti e decisive sfide per il domani: l’ospedale, i trasporti, la viabilità, le diverse riqualificazioni, l’Università, e molte altre. Chiediamo al Sindaco di offrire e indicare una visione precisa della Padova di domani. Essere pragmatici e concreti non vuol dire “fare” a tutti i costi, ma “fare bene”, sapendo affrontare le complessità di una città in continuo divenire nell’interesse anche delle future generazioni di padovani. Occorre ricercare e perseguire una sintesi virtuosa che prescinda da approcci ideologici ed aggiustamenti di potere. Del resto, iI Sindaco Giordani sa bene che non verrà ricordato per la quantità di cantieri e opere inaugurate o avviate, ma per la qualità delle stesse ed il miglioramento della vivibilità di Padova. Questo vale per i numerosi temi che sono all’ordine del giorno, dalla Prandina, al Configliachi, a Piazza Insurrezione, al Pp1, all’auditorium, al Boschetti. Sollecitiamo - chiude Butturini - e ricordiamo poi una attenzione particolare al carico fiscale e al costo della vita che i padovani sono costretti ad affrontare e che ha visto solo rincari nell’ultimo anno e nei primi giorni del nuovo. Italia Viva non farà mancare il suo contributo con un coordinamento cittadino che si metterà in moto nelle prossime settimane e che saprà ben presto offrire i propri spunti e le proprie idee all’amministrazione».