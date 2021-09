Elezioni 2022, nasce Padova Europea e Riformista: «Con Giordani, ma alle nostre condizioni»

Nasce un nuovo movimento politico in vista delle amministrative del 2022. Nasce attorno al sindaco Sergio Giordani, ma a precise condizioni: «Siamo pronti a sostenerlo qualora dovesse candidarsi, ma dovrà essere lui ad accettare il nostro programma e non il contrario. Altrimenti, siamo pronti a presentare un nostro aspirante sindaco». Si chiama Padova Europea e Riformista (Per) e per quanto si definisca un esperimento a sinistra, abbraccia anche i centristi più tendenti a destra e i renziani. Un laboratorio costruito dal consigliere Antonio Foresta, che oggi è in Area Civica ma che ha un passato “berlusconiano” alle spalle e la vicinanza all' ex missino Maurizio Saia. Include cinque formazioni in un unico progetto: Area Civica, Centro Democratico, Partito Repubblicano, Partito Socialista e Volt. Un progetto di cui non farà parte Andrea Colasio, attuale assessore della giunta Giordani ed eletto proprio in quota Area Civica. «Vogliamo scrivere il nostro programma con la cittadinanza. Noi ne abbiamo uno chiaro in mente, ma riteniamo il confronto fondamentale. Quello delle amministrative è l'obiettivo nel breve termine, ma puntiamo a durare a lungo» chiarisce Marta Zanovello, portavoce del gruppo, docente in Infermieristica e dipendente di Azienda Zero. Spazio anche ai renziani e quindi ad Italia Viva, che però non ha ancora consegnato il mandato per firmare il via libera. Anche perché sulla stessa sponda c'è l'altro renziano Nino Pipitone, pronto a far confluire voti su una sua probabile lista.