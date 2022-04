Elezioni, nasce la seconda lista civica del candidato di centrodestra Peghin

"Più Padova con Peghin sindaco" è la nuova lista civica a sostegno del candidato di centrodestra. Nasce quindi la seconda civica dopo quella chiamata "Francesco Peghin sindaco", Il simbolo della seconda lista riprende i colori della prima: «Il magenta che ha accompagnato Peghin e il suo equipaggio nella vittoria del mondiale di vela e il blu che rappresenta l'infinito e la ricerca dell'eccellenza - si legge in una nota - .Il logo è caratterizzato graficamente dalla skyline della città che intreccia con sapienza antico e moderno. Mentre la grande dimensione della parola ‘più’ sottolinea il forte desiderio di vita nuova: le rondini in volo aggiungono il senso di rinascita e libertà. Padova deve infatti rinascere. Serve una visione moderna. Sono necessarie idee ed ideali. È arrivato il tempo di ripartire con coraggio e lungimiranza. Facciamo in modo che Padova ricominci a crescere e conquisti il ruolo internazionale che merita, che diventi faro nell’innovazione e nella sostenibilità, che torni a essere un luogo sicuro dove abitare, che si prenda cura dei suoi cittadini più fragili. I quartieri siano al centro della vita pubblica. Creiamo opportunità di lavoro e di crescita valorizzando i miglior talenti e le migliori professionalità - chiude la nota - .Mettiamo al centro la bellezza. Pensiamo in grande. Padova deve tornare ad essere un posto felice dove è bello vivere. Allora, Più Padova»