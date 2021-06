Il senatore Urso, neo presidente del Copasir, in visita dal Prefetto

Per Adolfo Urso quello di venerdì 11 giugno in Prefettura è stato il primo incontro istituzionale dopo la recente elezione a Presidente del Copasir

Con sette voti favorevoli e una scheda bianca, il senatore Adolfo Urso, esponente di Fratelli d'Italia, ha preso il posto del leghista Volpi al vertice del Comitato parlamentare per la sicurezza, dopo un'accesa discussione tra alleati, durata mesi. Al momento del voto, che è avvenuto due giorni fa, mercoledì 9 giugno, i componenti leghisti del Copasir erano assenti.

Incontro

Per Adolfo Urso quello di venerdì 11 giugno in Prefettura è stato il primo incontro istituzionale dopo la recente elezione a Presidente del Copasir. Il senatore padovano ha incontrato il Prefetto di Padova, Raffaele Grassi, anche lui di fresca nomina. «Da persona nata a Padova e qui più volte eletta - ha evidenziato Urso - sono rimasto positivamente colpito da Sua Eccellenza il Prefetto, dalla sua conoscenza puntuale delle problematiche della Città e delle possibili risposte da mettere in campo. Una competenza dimostrata a così pochi giorni dal suo insediamento. Questo a riprova dell’alto valore delle Istituzioni italiane, su cui gli Amministratori locali ed i cittadini possono fare sempre affidamento».