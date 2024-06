Neofascisti alle Fiorine festeggiano il solstizio. Rachele Scarpa: «Aberrante»

Le immagini che girano e che sono girate sui social raccontano di una notte, quella del 21 giugno, contraddistinta da rituali e slogan apertamente fascisti. Scene che sembrano prese da un passato che non dovrebbe esistere più, invece come si può notare anche dal video ci sono giovani che rimpiangono i tempi in cui nel nostro paese vigeva una dittatura.

Per questo alcune realtà antifasciste hanno raccolto queste immagini che viaggiavano sui social e denunciato il grave fatto. La deputata alla Camera per il Partito Democratico, Rachele Scarpa, ha usato toni durissimi per quanto avvenuto. «Chissà a quanti raduni nostalgici a suon di croci celtiche e “boia chi molla” dovremo assistere, prima che la destra al governo riconosca un problema di apologia deliberata del fascismo che esiste e viene coltivato deliberatamente dalle associazioni giovanili e studentesche di Fratelli d’Italia: Gioventù nazionale, Azione Universitaria, Azione Studentesca», ha commentato la parlamentare. «Sono gravi le immagini che arrivano dai Colli Euganei, in provincia di Padova. È inquietante e ingiustificabile. Non sono “eccezioni”, o “goliardate”: sono ritualità fasciste in piena regola, tramandate di generazione in generazione proprio come erano nel ventennio. Nessuna legittimazione, nemmeno il silenzio, può arrivare dalle istituzioni. I movimenti neofascisti vanno sciolti. Meloni si dimostri coraggiosa e democratica, non aspetti il prossimo solstizio d’estate per farlo».

È stata la Rete degli Studenti Medi a denunciare, attraverso un video giunto alla pagina da un mittente anonimo, il ritrovo di alcuni giovani militanti di estrema destra sui Colli Euganei. «Questi ragazzi li conosciamo - dichiara Viola Carollo della Rete degli Studenti Medi di Padova - sappiamo come l’estrema destra giovanile si muove da ben prima dell’inchiesta che in queste settimane ha fatto emergere la verità agli occhi di tutti. Una verità che si nasconde nelle trame della rappresentanza studentesca e universitaria o addirittura in quella dei partiti, anche all’interno dell’arco democratico della costituzione, realtà che hanno questi elementi culturali di riferimento, davanti ai quali non possiamo più chiudere gli occhi e che denunciamo con forza. Giorgia Meloni cos’hai da dire al riguardo? Come sindacato studentesco la richiesta è chiara: le organizzazioni e i movimenti di ispirazione neofascista devono essere sciolti», conclude Viola Carollo.