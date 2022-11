«Neutralità climatica», il sindaco Sergio Giordani affida a Chiara Gallani la delega consiliare

Un premio al lavoro fatto e allo stesso tempo una linea di continuità per garantire che quel percorso prosegua. E' questo il senso della decisione del sindaco Sergio Giordani che spiega in modo chiaro: «Nei prossimi giorni affiderò alla Consigliera Chiara Gallani la delega consigliare “Neutralità Climatica-Missione 100 città”. La sfida della quale Padova è protagonista con altre 99 città europee è di essere un'avanguardia di centri urbani tesi verso la neutralità climatica entro il 2030».

Il sindaco ha fatto riferimento alla crisi climatica che sta investendo tutto il pianeta, parlando della scadenza del 2030: «Un traguardo della massima importanza dati gli allarmanti effetti del cambiamento climatico di cui già paghiamo severissime conseguenze e anche un occasione per precedere altri territori in scelte strategiche in tema di emissioni e rispetto dell’ambiente che rappresentano l’unica garanzia di tutela del futuro e della salute per i nostri concittadini così come per tutto il pianeta. La Consigliera Gallani, forte delle sue competenze, ha la mia massima fiducia e metterà a disposizione una solida esperienza maturata sul campo per affiancare me e la Giunta in questo grande lavoro rispetto al quale intendiamo investire molte energie e che sarà centrale nella nostra azione di governo».

«Concentrarsi sui cambiamenti climatici in corso significa concentrarsi sul nostro futuro. E quindi, già da ora, servono scelte strategiche, di cui mi occuperò in prima persona insieme con tutta la maggioranza», ha commentato Chiara Gallani. «E' nel modo di fare politica di Coalizione Civica quello di mettere al centro i progetti e non c’è politica più urgente che reagire al cambiamento climatico, a tutti i livelli. E' uno degli impegni che abbiamo preso».