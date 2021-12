Il no alla quarta linea non convince Bitonci: «Illudono i cittadini»

L'ammistrazione comunale annuncia il suo parere negativo rispetto alla realizzazione di una nuova linea dell'inceneritore, peraltro non vincolante, la Lega padovana si scatena.

Bitonci

Il capogruppo Massimo Bitonci si fa portavoce dei consiglieri d'opposizione: «L’ Amministrazione Giordani si assuma le responsabilità della sue “non decisioni”. Illudere i cittadini facendo credere loro di non aver voluto la quarta linea dell’inceneritore è quanto di più lontano dalla realtà. Chiamiamo le cose con il loro nome: il Comune si è nascosto e ha votato contro solo ora, e votando in modo favorevole dal punto di vista tecnico - urbanistico, perché sapeva benissimo che ci sarebbe stato comunque il parere favorevole e quindi ha preferito muoversi in ritardo».

Socio

«Il Comune di Padova è socio importante del Gruppo Hera Multiservizi e ha come rappresentante Alessandro Melcarne, Consigliere nel Comitato Esecutivo. Questo significa - fanno notare i consiglieri leghisti - che il Comune era al corrente delle scelte sulla progettazione della quarta linea dell’inceneritore e poteva intervenire. Ha, invece, fatto la scelta più facile: quella di non decidere appositamente perché sapeva che ci sarebbe stato comunque il parere favorevole. L’unica cosa che è riuscito a dimostrare, è di essere totalmente ininfluente nelle decisioni importanti per la città. Ma soprattutto, un voto diverso da parte del Comune avrebbe sancito la fine amministrativa della Giunta perché la maggioranza, divisa su tutto, non avrebbe accettato un altro ennesimo schiaffo politico e non glielo avrebbe perdonato. E intanto, mentre i mesi passano, i Padovani anche su questo tema così impattante per il loro futuro, assistono ad un triste siparietto fatto di litigi, rimpalli di responsabilità e ritardi da parte di chi, come il Comune, avrebbe dovuto semplicemente agire con lungimiranza e buonsenso».