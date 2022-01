I No pass lanciano la candidatura a sindaco di Girotto, leader del movimento 3V

«Paolo Girotto sindaco di Padova!». L'urlo belluino lo ha lanciato Cristiano Fazzini, leader di Veneto No Green Pass, aprendo il sit-in di sabato 15 gennaio. Girotto è a capo del Movimento 3V (Vaccini vogliamo verità) e pare abbia l'intenzione di candidarsi alle prossime amministrative a Padova.

L'investitura

A urlare il suo nome dal palco è stato Fazzini di fronte alle 400 persone presenti in piazzetta Sartori. Era la prima manifestazione No pass dopo le feste natalizie. Girotto doveva essere presente ma pare sia influenzato e parlerà il prossimo sabato. Ma sembra chiara l'investitura dei No pass della piazza. Girotto si era già candidato alle regionali, senza alcun esito, e ora pare intenzionato a giocare la partita delle amministrative. Insomma, da movimento contro il Green pass a movimento politico il passo è stato lungo sei mesi. Sei mesi di cortei, sit-in che non hanno portato a nulla tanto che lo stesso Fazzini ha affermato di aver abbandonato la lotta contro il Green pass. Nel pomeriggio di sabato quattro manifestanti sono stati identificati dalla polizia e saranno sanzionati perché non avevano la mascherina. Un'altra persona è stata accompagnata in questura e sarà denunciata perché si è rifiutata di dare le proprie generalità, oltre a ricevere la multa per il mancato uso della mascherina che si è rifiutata di indossare nonostante l'invito dei poliziotti.