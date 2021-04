Nomina della commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera, indette le elezioni

L'annuncio delle assessore Nalin e Benciolini: «Le candidature si possono presentare fino al 14 maggio e si voterà in modo diffuso dal 14 giugno al 14 luglio, in spazi appositamente adibiti nei quartieri. Una modalità innovativa per rispondere anche alle esigenze dettate dalla pandemia»