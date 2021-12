Norme anti covid: pochissime sanzioni, ma rischio daspo per ultras allo stadio

Il prefetto Grassi ha convocato la stampa per rendere noti i dati dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine tra il 6 ed il 12 dicembre. Presenti anche i vertici delle forze dell'ordine locali e il sindaco Sergio Giordani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se i controlli ai cittadini e agli esercizi commerciali come bar e ristoranti fanno intendere che le persone abbiano chiaro come bisogna comportarsi, non è sfuggito all'attenzione delle forze dell'ordine ciò che si è verificato negli stadi di Cittadella e di Padova nell'ultimo week end di campionato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre a segnalare che la maggior parte dei tifosi ospiti non indossava la mascherina, si è fatto notare che anche decine di ultras granata e biancoscudati non la portavano. «Abbiamo i filmati, nel caso dovesse riaccadere potrebbero essere anche emessi dei daspo, che può andare da uno a cinque anni», ha spiegato il questore.