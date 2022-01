Noventa, l'amministrazione investe 74mila euro per aiutare le famiglie a pagare bollette e affitto

Soldi per aiutare chi è in difficoltà con i canoni di locazione e le utenze. L’amministrazione comunale di Noventa Padovana ha destinato 74mila euro per i cittadini che si trovano in difficoltà nel pagare le utenze, canoni di affitto e ancora di più a chi deve sottoscrivere un nuovo contratto di locazione.

Carraro

«La vecchia amministrazione – spiega l’assessore al sociale del Comune di Noventa, Giovanna Carraro - aveva destinato questa somma per i buoni spesa, che in realtà sono stati poco richiesti dai cittadini. Per questo è avanzato questo tesoretto che abbiamo così deciso di impiegare, per andare incontro alle difficoltà che hanno le famiglie che si rivolgono ai servizi sociali. In questo momento, i problemi più comuni riguardano i canoni di locazione, soprattutto le spese iniziali che troppo sono un ostacolo per chi deve affittare un nuovo immobile dopo aver subito uno sfratto. Di fatto il Comune farà da garante entrando nel contratto stipulato versando la quota cauzionale, solitamente due o tre mensilità, che al momento della fine della locazione sarà restituita dal proprietario che ha affittato l’immobile una volta che gli viene restituito». L’amministrazione di fatto contribuisce alla nuova locazione. Il Comune di fatto entra nel contratto stipulato e funge da garante come una sorta di fideiussore. «Per chiedere questo contributo bisognerà compilare un apposito modulo disponibile da questa settimana, allegare il modello Isee e un’autocertificazione in cui dichiara di essere sfrattato e di avere una morosità pregressa. Anche per le utenze domestiche ci sarà un contributo», sottolinea l’assessore al sociale, Giovanna Carraro.

Bano

Soddisfatto il Sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano: «L’attenzione ai bisogni primari di cittadini in difficoltà è e sarà sempre una priorità per la nostra amministrazione. Questa iniziativa che abbiamo preso va in una precisa direzione, quella di supportare chi ha più bisogno».