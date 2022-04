Noventa, da oggi Bano spegne l'illuminazione pubblica di notte per tutto il periodo estivo

Dalla sera di oggi, martedì 19 aprile, e per tutto il periodo estivo, l’illuminazione pubblica a Noventa sarà spenta dall’una di notte in poi. I costi previsti per i prossimi mesi, visti i rincari sull'energia, toccano anche i municipi

Illuminazione

«La previsione di spesa di quest’anno per l’energia elettrica è di 440.810,24 euro. Quasi il doppio rispetto ai 236.590,01, che si sono pagati lo scorso anno - spiega il sindaco di Noventa, Marcello Bano - Per questo la giunta comunale ha deciso per questa opzione: spegnere, per tutto il periodo estivo, l’illuminazione pubblica, dall’una alle 5 del mattino. Una decisione che siamo costretti a prendere perché, malgrado noi si spenga tutte le luci all’una, andremo comunque a pagare 328.074,24. Quello che però ci garantisce lo spegnimento per il periodo estivo dall’1 alle 5 è di poterle poi accendere, durante il periodo invernale, dalle 5 alle 7, sempre del mattino. Risparmiamo in estate per poterne usufruire in inverno. Malgrado questa operazione, saremo comunque costretti a destinare 100mila euro dell’ente a questa spesa».

Risorse

Risparmiare oggi per potere spendere quando c’è più bisogno. Il primo cittadino, che nel recente passato aveva la sua contrarietà a spendere i soldi per aumentare la spesa per le armi, ha anche evidenziato come questa non sia una decisione senza ritorno: «E’ una soluzione sperimentale, questa. Ma non abbiamo né intenzione di mettere le mani sui portafogli dei nostri concittadini e neppure trovare scorciatoie facili che andrebbero comunque a toccare le famiglie. Noi questo non vogliamo fare e non lo facciamo. Ci rivolgiamo invece a chi prende le decisioni affinché ci si renda conto che oggi le risorse vanno spese per contenere il rincaro energetico, per andare incontro alle spese delle famiglie, non per altro». Impossibile non notare una stilettata al governo centrale: Bano si è già detto contrario all'idea che risorse che potrebbero essere impiegati in altro siano invece destinate al riarmo.