Nuova antenna in piazza Madre Teresa, protesta la lista Insieme per Monselice

I consiglieri comunali, Francesco Miazzi e Angelo Giuliani della Lista Insieme per Monselice, che sostiene la candidatura a sindaco di Giannino Scanferla, sono tornati a prendere posizione riguardo un tema, quello della presenza delle antenne della telefonia nei pressi dei centri abitati, che coinvolge prorpio il loro comune.

Scadono infatti, il prossimo 7 giugno, i termini per i cittadini di presentare osservazioni al progetto per l’installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile a servizio del gestore Iliad Ialia Spa, da realizzarsi proprio nel Comune di Monselice, sull’area situata in Via Beata Madre Teresa di Calcutta. «L'avviso era disperso tra centinaia di comunicazioni presenti nel sito web del Comune di Monselice», commentano con un certo sarcasmo i due consiglieri. «Dal nostro accesso agli atti, abbiamo rilevato che l’installazione è prevista in 45 mq di area agricola, che risulta di proprietà di un’impresa con sede a Montegrotto. Il nuovo sito sarà raggiungibile mediante la realizzazione di una nuova strada di accesso con larghezza 3,50 m che si congiungerà a Via Beata Madre Teresa di Calcutta. Il progetto prevede la posa di un palo di 30 metri di altezza per l’installazione di 8 antenne e di 3 parabole, con delle apparecchiature a terra nelle vicinanze della base del palo stesso», spiegano i due.

I consiglieri fanno il conto di quante installazioni di questo tipo sono presenti nel loro territorio: «In poco più di un anno, Monselice ha subito l’installazione di tre stazioni radio base per la telefonia mobile, due collocate nel quartiere Marco Polo e una in Via del Borgo, mentre un’altra è in corso d’installazione in Via Valli a ridosso di numerose abitazioni e a poche centinaia di metri da alcuni siti sensibili, come scuole e campi sportivi. Com’era accaduto nei casi precedenti, anche per questa nuova antenna in Via Madre Teresa di Calcutta, è mancata completamente l’informazione ai cittadini». Sul fatto che, secondo i consiglieri Miazzi e Giuliani, il Comune abbia cercato di non fare troppo pubblicità a questa nuova installazione, insistono: «Si fanno decine di comunicati, di post e di selfie ma nessuna parola è spesa per affrontare l’argomento. Eppure la situazione che si sta creando desta preoccupazione dal punto di vista sanitario (legata all’esposizione ai campi elettromagnetici) e di allarme sociale anche per il deprezzamento immobiliare nelle aree coinvolte». Insomma, una questione economica oltre che di salute pubblica. «Nonostante interpellanze e solleciti, in tutti questi anni è mancata da parte dell’amministrazione la volontà di affrontare complessivamente la problematica, venendo meno al proprio ruolo d’informazione dei cittadini e alle prerogative che comunque la normativa ancora consente», insistono i consiglieri della lista Insieme per Monselice.

Nelle loro osservazioni si fa leva su come viene regolamentata questa materia: «L’art. 8, comma 6, della Legge n.36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici” consente ai Comuni di “adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Attraverso il regolamento sarebbe inoltre possibile dare priorità all’insediamento degli impianti su aree comunali, anche per consentire l’acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare nel controllo, ricerca e informazione in materia ambientale, alla luce del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato UE. Ridurre e minimizzare il rischio di esposizione ai CEM deve diventare una priorità, a partire dal numero e dall’ubicazione delle antenne fino alla raccomandazione per un uso responsabile dei cellulari e delle reti wireless, con particolare attenzione rivolta ai bambini, ai giovani, alle donne incinte e ai soggetti elettrosensibili», concludono i due.