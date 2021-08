Stadio, Bonavina e Giordani in visita al cantiere dove sorgerà la nuova curva sud

Il sindaco Sergio Giordani e l’assessore allo sport Diego Bonavina effettuano un sopralluogo al cantiere della nuova curva allo Stadio Euganeo, al quale hanno invitato anche la stampa. Entrati in cantiere, di questo si tratta al momento, è evidente l’avanzare dei lavori che dovrebbero essere ultimati entro ottobre. «Finalmente i tifosi del Padova avranno una curva da dove poter incitare la squadra. I tifosi sono un elemento fondamentale, non è calcio con gli spalti vuoti. E’ una cosa molto positiva per tutti, anche per chi non segue il calcio che il Padova raggiunga i risultati che tutti auspichiamo e per i quali la proprietà si sta molto spendendo», ha dichiarato tra le altre cose il Sindaco Sergio Giordani presente con l’assessore allo sport Diego Bonavina.

La curva comincia a prendere forma e si comprende come finalmente gli spalti dedicati ai tifosi più appassionati saranno davvero a ridosso del prato verde. Per uno stadio che ha per sue caratteristiche strutturali sempre tenuto a distanza il pubblico è un passaggio non da poco. «Tremila e ducento tifosi che si fanno sentire cambia molto anche per chi è in campo». Scherziamo sul fatto che i posti saranno a sedere e numerati ma si sa, la curva ha altre regole. «I posti saranno numerati, ma sappiamo che nei settori come questo si vive la partita con molto trasporto, ma sono tutte cose che si vedranno poi», risponde Bonavina facendo un po' melina ma ben sapendo che per chi in curva ci è andato per anni, non vede l'ora di vivere la partita in un contesto adeguato.

L’assessore Bonavina ci ha tenuto a evidenziare che oltre alla curva ci saranno i palazzetti su cui alcuni esponenti dell’opposizione hanno polemizzato. Insieme a Giordani, che scherzosamente lo punzecchia citando proprio le critiche che gli venivano fatte, mostra come invece la questione spogliatoi come l’omologazione della struttura sono realtà concrete. Uno dei consiglieri che più ha criticato i lavori allo stadio è il consigliere della Lista Bitonci, Ubaldo Lonardi, al quale i due hanno indirettamente risposto. Al Sindaco poi, promotore dell’incontro tra calcio Padova e associazioni di categoria e imprese della città, abbiamo chiesto se in questo momento in cui il calcio avvisa tutti i suoi limiti, con un sistema che è giunto al capolinea e non è più sostenibile, chiediamo se il tifoso del Padova può stare tranquillo. «La società si comporta correttamente, sta agendo nel modo più giusto. Siamo fortunati ad avere una società solida che investe e che mantiene le promesse e gli impegni». Il sindaco però sa che i risultati, oggi come non mai, sono fondamentali per una squadra, a qualsiasi categoria: «La serie C è dura, è sfuggita per un rigore. Un colpo durissimo, ma passata la delusione ci si è subito rimessi al lavoro».