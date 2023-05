Borgo Veneto, la nuova giunta nel segno della continuità

Con decreto n. 14 del 22 maggio 2023, il Sindaco di Borgo Veneto, Michele Sigolotto, appena riconfermato

alla guida del Comune con il 77,72% dei consensi, ha nominato i componenti della Giunta Comunale di

Borgo Veneto.

Continuitià

Vengono riconfermati nel segno della continuità con la precedente amministrazione Francesco Donati, Matteo Boraso ed Elena Fasson; new entry della squadra è Alice Gaino. Francesco Donati mantiene la carica di Vicesindaco e gli vengono affidate le deleghe al commercio, attività produttive, artigianato, politiche del lavoro e identità locali; Matteo Boraso viene confermato assessore al bilancio, tributi, programmazione economica, rapporti con gli enti; Elena Fasson proseguirà il suo lavoro da assessore con le deleghe alle politiche sociali, famiglia, scuola e biblioteca comunale. Ad Alice Gaino neo entrata in giunta vengono affidati il volontariato, associazionismo, cultura, turismo,

politiche dell’infanzia e disabilità.

Deleghe

Con decreto n. 15 del 22 maggio 2023, il Sindaco ha inoltre conferito deleghe anche ai consiglieri eletti di maggioranza, per allargare il più possibile i tavoli di lavoro, Cinzia Crema si occuperà di ambiente, sport, politiche giovanili e inclusione sociale, a Luciano Fin viene affidato il verde pubblico e le piccole manutenzioni, a Franco De Battisti che sarà anche indicato come capogruppo di maggioranza sono state date le deleghe alla viabilità, trasporti, agricoltura ed energie rinnovabili. Infine Daniela Morello sarà indicata nella prima seduta consigliare a Presidente del Consiglio Comunale.

Tutte le altre deleghe, in particolare lavori pubblici, infrastrutture, urbanistica, edilizia privata, polizia

locale e protezione civile restano in capo al Sindaco Michele Sigolotto.

Il Sindaco

Commenta il Sindaco Michele Sigolotto: «Nella composizione della squadra ho tenuto conto delle volontà espresse dagli elettori tramite le preferenze, garantendo una rappresentanza ad ogni località di Borgo Veneto come annunciato in campagna elettorale; siamo pronti a ripartire con rinnovato spirito di servizio ed entusiasmo per continuare a far crescere il nostro giovane ma consolidato comune».