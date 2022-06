San Martino di Lupari, presentata la nuova Giunta del sindaco Nivo Fior

Nivo Fior, il nuovo sindaco di San Martino di Lupari, ha comunicato alla cittadinanza la composizione della sua Giunta.

Nuova Giunta

Questa la composizione della Giunta:

Silvia Cecchin, vicesindaco con delega alla funzione relativa all’Istruzione, al Sociale e alla Solidarietà

Stefano Baraldo, assessore con delega alla funzione relativa all’Ambiente, al Decoro urbano, all’Energia e fonti rinnovabili, Reperimento risorse

Stefania Baron, assessore con delega alla funzione relativa all’Associazionismo, alla Cultura, al Volontariato, alle Attività produttive e allo Sport

Catia Campagnolo, assessore con delega alla funzione relativa al Bilancio, alla Programmazione e ai Tributi

Diego Gobbi, assessore con delega alla funzione relativa all’Edilizia privata e Urbanistica.

Nivo Fior

Afferma il sindaco Fior: «Sono molto soddisfatto: ho creato una squadra competente e innovativa. Una giunta a maggioranza femminile, con persone capaci e formate dai propri percorsi di studi. Ho fortemente voluto introdurre la delega alla Solidarietà: l’obiettivo è quello di creare un Paese attento alle fragilità e alle situazioni di difficoltà economica, sociale e di salute. C’è tanto da fare e San Martino di Lupari necessita di investimenti importanti: per questo ho creato anche la delega al “Reperimento risorse” che ci permetterà di porre particolare attenzione nel reperire fondi per il Paese. Ho chiesto alla mia squadra di concentrarsi ora sul PNRR, un’opportunità storica che non possiamo permetterci di perdere: abbiamo già avviato i colloqui con i Sindaci del territorio e contiamo di portare a casa risultati importanti per San Martino».