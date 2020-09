Nuova illuminazione a LED e di design per i viali principali di Montegrotto: iniziata la sostituzione dei lampioni

Sono iniziati oggi i lavori di sostituzione di tutti i lampioni dei viali principali di Montegrotto Terme: corso delle Terme, viale Stazione, piazzale Stazione e il tratto centrale di via Aureliana. «Finalmente - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - sostituiamo i lampioni vecchi di quarant’anni ormai non più a norma, soggetti a ricorrenti black out e con problemi di stabilità che avevano dato ordine a lamentele da parte dei commercianti e dei residenti. Si tratta di un investimento da 300.000 euro che il Comune pagherà nel canone annuo del gestore dell’illuminazione pubblica».

Intervento

«L’ intervento - aggiunge il Consigliere comunale Omar Turlon - prevede l’installazione in tutti gli assi principali di Montegrotto di lampioni a LED, quindi a basso consumo energetico, con un design moderno e dotati degli allacciamenti per le luminarie natalizie e delle prese per le bancarelle durante le manifestazioni».

Programmazione

Questo intervento è frutto di una programmazione durata un anno, ed è stato ritardato dalla mancate forniture a causa del periodo di lockdown. «Ringrazio l’ufficio tecnico - prosegue il consigliere Turlon che si è occupato passo passo del progetto - che ha svolto in maniera eccellente tutte le procedure per poter dare questa svolta importante al nostro comune è il frutto di un lavoro di squadra». Altri interventi per 75.000 € saranno realizzati entro quest’anno nelle varie zone ancora prive di illuminazioni come le frazioni di Turri e di Mezzavia. Seguiranno i lavori di illuminazione dell’anello ciclabile.