Nuova illuminazione in via San Pio X, via Neroniana, via Castello e via Matteotti 

Lampioni più efficienti e a minor consumo energetico verranno installati in via San Pio x, via Neroniana, via Castello, via Matteotti e nel sottopasso sulle ss250. Lo ha deliberato la Giunta di Montegrotto Terme che ha approvato il progetto definitivo- esecutivo.

Relamping

L’operazione di relamping ( ostituzione dei corpi illuminanti a vapori al sodio esistenti con corpi illuminanti al Led di ultima generazione) che garantiscono una riduzione dei consumi di energia elettrica e una diminuzione dell’inquinamento luminoso emesso operando una vera e propria riqualificazione ed efficientamento energetico di impianti di pubblica illuminazione esistente avrà un costo di 90 mila euro coperto da un finanziamento del ministero dell’Interno a cui il comune di Montegrotto ha acceduto attraverso un bando. «Questo intervento - spiega il consigliere comunale Turlon Omar - completa la riqualificazione c dell’illuminazione pubblica del Comune di Montegrotto. Nel corso di questo mandato abbiamo sostituito più del 90% dei 4900 punti luce esistenti».

154

I lavori partiranno entro il 15 settembre e in totale verranno sostituiti 154 corpi illuminanti in un arco di 4,5 km di rete. Con l’occasione verrà eseguita anche la manutenzione ordinaria completa degli impianti e la riverniciata dei relativi sostegni. I lavori verranno eseguiti dalla ditta Simet che ha già in gestione l’illuminazione pubblica comunale.«Abbiamo proceduto - afferma il sindaco Riccardo Mortandello - all’installazione di lampioni fotovoltaici in zone prima buie. Non appena avremo l’autorizzazione del Parco Colli illumineremo il primo tratto di viale della Croce Rossa. Nel frattempo, nell’ambito del contratto con il Comune, la ditta Simet sta riqualificando anche Piazza Mercato e altre zone del territorio e con interventi specifici».