Nuova illuminazione per Piazzetta Petrarca

Rivoluzione luce: proseguono in città gli interventi di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuove luci a led. In centro storico, dopo corso Milano, via Montona, via Sant’Agnese, via Tolomei, è la volta di Ponte Molino e piazzetta Petrarca: giovedì 3 settembre, alle 20.30, l'accensione. «Questa sera piazzetta Petrarca, luogo d’arte e di storia, si accende di nuova luce. Un altro impegno mantenuto per la sicurezza e lo sviluppo della città, sempre più vicini ai cittadini – afferma il vicesindaco con delega ai lavori pubblici – La nuova illuminazione è frutto di un progetto e di un investimento per una Padova più bella, più sicura e anche più moderna perché abbiamo usato le migliori tecnologie per interpretare e valorizzare al meglio lo spazio cittadino: più sicurezza, più smart city, meno consumi, meno emissioni di CO2» .

La nuova illuminazione di Piazza Petrarca e Ponte Molino è stata progettata per valorizzare tutta la zona con corpi illuminanti da arredo urbano "stile classico" con lampade a Led utile a creare un'illuminazione armoniosa e allo stesso tempo valorizzare tutta l'area. L'intervento, seguito dall'ufficio tecnico del Comune di Padova, ha comportato la realizzazione degli scavi e la posa di 30 nuovi punti luce a Led con potenze di 70W ciascuno in sostituzione del vecchio impianto, aereo, in serie con lampada a scarica al sodio da 150W. La spesa complessiva, tra opere civile e impianto di illuminazione, dell'intervento è stata di circa € 160.000,0.